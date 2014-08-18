Меньше всего довольны своей профессией охранники, продавцы и курьеры.

В России медики и программисты больше всего довольны своей работой. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

В опросе принимали участие пять тысяч россиян. Его провели в 879 населенных пунктах по всей стране. Почти половина опрошенных заявили, что довольны своим выбором профессии. При этом каждый третий опрошенный хотел бы сменить сферу деятельности. Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором выше (48%), чем среди женщин (43%).

Наименьший уровень уверенности зафиксирован среди молодежи до 35 лет. Отмечается, что лишь 41% считают правильным выбор своей профессии. Самые высокие показатели удовлетворенности работой у медицинских сестер (59%), водителей (58%) и HR-менеджеров (57%). Меньше всего довольны своей профессией охранники, продавцы и курьеры.

Ранее мы сообщали, что более 80% россиян гордятся своим гражданством.

Фото: Piter.tv