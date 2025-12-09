ГУ МЧС удалось спасти за прошлый год более 42 тысяч жизней.

В России материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций снизился за год в четыре раза. Соответствующими данными поделились представители экстренного ведомства страны в распространенных материалах на расширенной коллегии ГУ МЧС за 2025 год. Специалисты уточнили, что ущерб от чрезвычайных ситуаций на территории страны за минувший год удалось снизить в четыре раза.

В прошедшем году подразделения МЧС России привлекались к ликвидации 266 чрезвычайных ситуаций. При этом материальный ущерб от ЧС по сравнению с 2024 годом удалось сократить в 4 раза. материалы ГУ МЧС РФ

Эксперты добавили, что что в 2024 году ущерб составил 70,6 миллиарда рублей, в прошлом году - 16,8 миллиарда рублей. Также известно, что по стране за 2025 год зафиксирован зафиксировано 315 тысяч пожаров, на которых удалось спасти почти 23 тысяч потерпевших. А количество возгораний снизилось более чем на 30 тысяч. Наибольший показатель по снижению наблюдается в жилом секторе. Дополнительно практически вдвое снизилось число уничтоженных природными пожарами пространств. Показатель в 2024 году составлял 8,5 миллионов га в 2024 году, до 4,7 млн га в 2025 году. Такие результаты объясняются работ е по оперативному выявлению очагов природных пожаров на ранней стадии, а также своевременному реагированию профильных служб и межведомственному взаимодействию.

