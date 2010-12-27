В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Стартует завершающий этап ограничений.

С 1 января 2020 года в России вновь ограничат предельный размер долга. Вступит в силу последний этап ограничения максимальной задолженности по потребительским кредитам. Об этом сообщили "РИА Новости".

На срок до одного года он не будет превышать сумму самого долга более чем в 1,5 раза. Ограничения не распространяются на неустойки, пени и штрафы, платежи на услуги за отдельную плату.

Напомним, что ужесточение условий началось еще в январе 2019 года. За год предельный размер процентов упал в два раза, а ставку ограничили в 1%. Также появился новый финансовый продукт - альтернатива "займам до зарплаты"

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Метрострое" планируют выплатить рабочим долги по зарплате до Нового года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

