В России изменятся требования к военной форме
Сегодня, 16:18
В России изменятся требования к военной форме

Указ подписан Владимиром Путиным.

Форма для российских военнослужащих  с 2026 года должна изготавливаться исключительно отечественными организациями на территории страны. К 2027 году она будет производиться также из тканей российского производства. Соответствующей указ подписал глава государства Владимир Путин. В тексте документа говорится о том, как будут осуществляться закупки вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Уточняется, что работа будет проводиться согласно федеральному законодательству о контактной системе в сфере государственных закупок, а также ориентироваться на федеральное законодательство по выполнению государственного оборонного заказа, осуществляемого для нужд ВС РФ. Получения даны президентом национальному правительству, министерству по обороне  министерству по промышленности и торговли.

.... Принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории РФ.

указ президента России

В указе уточняются, что предпринимаемые меры важны для исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, а также материалов зарубежного  производства, используемых для изготовления такого имущества.

Фото: Piter.tv

