В России изменят правила оформления ОСАГО

Госдума в третьем чтении примет новые правила оформления полисов.

В России планируют внести изменения в перечень документов, которые нужно предъявлять для оформления полиса ОСАГО. Госдума собирается в третьем чтении принять поправки, освобождающие водителей от необходимости предъявлять диагностическую карту по итогам ТО. Об этом сообщает "Коммерсант".

Эти изменения в начале года предложили специалисты Российского союза автостраховщиков.

Кулуарного обсуждения поправок не было, рассказал депутат Алексей Изотов. Изменения обсуждались только на профильном комитете. Нововведения также согласовывали с Минтрансом, Минфином, Центробанком и МВД. Правительство поддержало поправки.

Главной причиной таких мер стало сокращение станций техосмотра. Много малых бизнесов, обслуживающих автомобили, закрылись во время пандемии. Из-за этого автомобилистам зачастую негде пройти ТО.

По данным издания, закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

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