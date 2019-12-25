В России могут увеличиться тарифы ОСАГО

Минфин и ЦБ готовят предложения по реформе ОСАГО.

Реформа ОСАГО, продолжение которой готовят Минфин и ЦБ, может повлечь увеличение тарифов минимум на треть. Об этом сообщает "Коммерсант". Так, могут повысить лимит выплат по жизни и здоровью пострадавших на дорогах в четыре раза, то есть до 2 млн рублей. При этом могут отказаться от коэффициентов мощности и региона и от учета износа авто при оплате ущерба деньгами.

По информации издания, сейчас позволяет учитывать износ в 30-50% при выплатах деньгами старый автопарк. По оценке главы "РЕСО-Гарантии" Дмитрия Раковщика, "в увеличение на 30% базовой средней премии уложатся все новации".

В Банке России также признали рост тарифов. Этой осенью планируется обсуждение этой реформы в Госдуме.

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