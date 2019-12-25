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В России изменились правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО
Сегодня, 9:57
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В России изменились правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО

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Для каждого региона страны будет составлен собственный реестр запчастей.

В России начала действовать утвержденная Центральным банком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО. Об этом пишет "Газета.ру".

По данным издания, в частности, станет больше справочников, с помощью которых рассчитывается сумма возмещения ущерба. Теперь их привяжут к субъектам РФ и начнут чаще обновлять.

Нововведение также подразумевает общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Высказаться по теме стоимости запасных частей ТС, а также материалом и самих ремонтных работ сможет неограниченное число людей.

Кроме того, для каждого субъекта России будет составлен собственный реестр запчастей. При его составлении будут учтены цены на детали в онлайн-маркетах.

Ранее мы сообщали, что в Москве могут установить новые камеры, которые позволят выявлять на дорогах мотоциклистов без шлемов и отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов.

Фото: pixabay.com

Теги: запчасти, осаго, ремонт автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости России,

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