В России с 5 июля упростили оформление наследства

Нотариусы смогут самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. В силу вступил приказ Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.

Согласно нововведению, нотариусы смогут самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, которые доказывают вещное право наследователя. Нотариус сможет самостоятельно подписать вопрос или получить данные в бумажном или электронном виде. Раньше такие сведения мог получить только сам правообладатель, законный представитель или доверенное лицо.

Благодаря нововведениям гражданам станет намного проще получить нотариальное удостоверение.

Также в России с 1 июля изменились правила выдачи микрозаймов.

Видео: Piter.TV