В России фильм об Элтоне Джоне покажут без гей-сцен

В картина выйдет в РФ 6 июня 2019 года.

Из российской версии байопика про Элтона Джона "Рокетмен" пропали гей-сцены и эпизоды с наркотиками. Об этом сообщает "Дождь", ссылаясь на журналистов, видевших как оригинал, так и версию прокатчика "Central Partnership".

Как утверждают критики, из ленты вырезали сцену с употреблением наркотиков, секс двух мужчин в миссионерской позе, а также фото в конце фильма, где певец запечатлен со своим мужем.

Презентация картины про Элтона Джона прошла на Каннском кинофестивале. В России картина выйдет 6 июня 2019 года.

Фильм расскажет, как талантливый пианист Реджинальд Дуайт превратился в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Название ленты отсылает к одной из самых известных композиций музыканта "Rocket Man", вошедшей в список 500 самых лучших песен всех времен.

Режиссером фильма стал Декстер Флетчер - постановщик картины "Богемская рапсодия" о группе Queen и Фредди Меркьюри. Пятикратного лауреата "Грэмми" и обладателя "Оскара" к сыграл актер Тэрон Эджертон, известный по франшизе "Kingsman". Также в фильме сыграли Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Стивен Грэм, Джейми Белл, Харриет Уолтер, Тейт Донован и другие. В России картина выйдет 6 июня 2019 года.

Видео: Paramount Pictures Россия / Youtube.