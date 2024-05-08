В небо подняли демонстратор в составе летающей лаборатории Як-40.

В России испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Ипытания проводились в Новосибирске исследовательским центром "Институт имени Н.Е.Жуковского". В небо подняли демонстратор в составе летающей лаборатории Як-40. Он включал систему внешнего видения, а также инновационные средства навигации и наблюдения. Система из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного обеспечила возможность управлять самолетом в кабине без остекления.

Отмечается, что испытания состояли из процедур руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и посадку с пробегом по взлетно-посадочной полосе. Во время испытаний собраны данные о функционировании средств навигации и работе систем внешнего видения.

Ранее мы сообщали, что самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет.

Видео: Правительство России