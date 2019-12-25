В России хотят выделить на развитие электротранспорта 777 млрд рублей

Объем финансирования может увеличиться почти в два раза.

Правительство России в концепцию развития электротранспорта может включить локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития, объем финансирования до 2030 года может увеличиться с 418 до 777 млрд рублей.

В сообщении говорится, что к 2030 году число водородных заправок в стране увеличится до 1,2 тысяч. На это необходимо порядка 126 млрд рублей. Предполагается и строительство завода водородных топливных элементов – на это понадобится 38,5 млрд рублей. Проекты частично будут профинансированы из федерального бюджета, остальные средства – внебюджетные.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, документ могут принять не раньше июня 2021 года. Обсуждение документа продолжается.

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