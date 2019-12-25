В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40%

На первое мая россияне оформили 11,13 миллионов микрокредитов на сумму 149,65 миллиардов рублей.

В России доля проблемных микрозаймов выросла в конце апреля до 40,7%. К количественном выражении это сумма 4,52 миллиардов рублей.

Отметим, что к 1 марта количество невыплаченных вовремя микрозаймов равнялось 35,9%, к 1 апреля — 38%. Теперь на начало мая жители России накопили долгов перед микрофинансовыми организациями на 51,3 миллиардов рублей.

На первое мая россияне оформили 11,13 миллионов микрокредитов на сумму 149,65 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что долговая нагрузка граждан РФ достигла нового рекорда во время пандемии.