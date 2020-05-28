Долговая нагрузка граждан РФ достигла нового рекорда во время пандемии

У банков России достаточно капитала, чтобы пережить кризисный период и покрыть большие убытки.

Долговая нагрузка граждан РФ к 1 апреля достигла нового рекорда во время пандемии. Об этом сказано в обзоре Центробанка о финансовой стабильности.

Оказалось, что около 10,9% дохода граждане отдают на кредиты. Так, например, 23% заёмщиков отдают на выплаты по займам 80% дохода. Кредитные каникулы смогли отложить кредитные переводы россиян на семь триллионов рублей.

В Центральном банке отметили, что пандемия коронавируса стала для российской экономики беспрецедентным шоком. При этом финансовый сектор находится в здоровом состоянии. По информации регулятора, у банков России достаточно капитала, чтобы пережить кризисный период и покрыть большие убытки.

Ранее ЦБ пожаловался на недобросовестное поведение банков из-за кредитных каникул.

Видео: YouTube / Банк России