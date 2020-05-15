Закон о кредитных каникулах действует с начала апреля.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что ЦБ пожаловался на недобросовестное поведение банков из-за кредитных каникул. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, некоторые банки предоставляют клиентам, которые пострадали из-за пандемии коронавируса заведомо некорректные сведения об условиях реструктуризации задолженностей. Например, многие банки предлагают воспользоваться их программами, которые могут быть менее выгодными.

Напомним, что кредитные каникулы действуют с начала апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Калужской области главврача уволили за выплаты медикам в 27 рублей.

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