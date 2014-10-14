В России цены на лекарства выросли на 14%

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов составляет 375-416 рублей.

В России цены на лекарства в январе-августе 2025 года выросли на 14%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные DSM Group и RNC Pharma.

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов составляет 375-416 рублей. Больше всего подорожали кеторол, нафазолин и дротаверин. Отмечается, что основной рост цен пришелся на препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших.

Рост цен объясняется увеличением операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов. Кроме того, на увеличение издержек влияет дорожающие энергоносители. В связи с этим россияне начали чаще покупать более крупные упаковки и через онлайн-сервисы.

Ранее мы сообщали, что в России стабилизировались цены на красную икру.

Фото: Piter.tv