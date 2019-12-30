В России снимут ремейк картины "Гостья из будущего"

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в России намерены снять ремейк картины "Гостья из будущего". Об этом сообщает Filmz.ru.
Соответствующую идею озвучил Михаил Врубель. Именно он займётся ремейком знаменитой советской киноленты. Отметим, что Врубель является продюсером "Вторжения" и "Притяжения".
По мнению Врубеля, современные технологии смогут лучше рассказать историю "Гостьи из будущего". Дата премьеры киноленты неизвестна.
Напомним, что "Гостья из будущего" вышла в 1984 году.
Ранее мы сообщали о том, что фильм "Холоп" вновь возглавил российский прокат в выходные.
Фото:кадр из фильма
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