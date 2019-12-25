В России банки хотят увеличить в два раза выдачу семейной ипотеки

Программу решено было продлить до конца 2023 года.

В России обновили условия получения семейной ипотеки, после этого спрос на нее увеличивается с каждым месяцем. Предполагается, что объемы выдачи таких кредитов могут вырасти в два раза. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителей банков.

Отмети, что премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил, что ипотечную программу продлят до 2023 года. Правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей.

Льготной ипотекой под 6% могут воспользоваться семьи, в которых имеется два и более ребенка. После обновления программы разрешили воспользоваться семейной ипотекой и семьям с одним ребенком. Кредит можно получить как для приобретения квартиры, так и для строительства частного дома.

Ранее мы писали, что инвестиции в развитие ОЖД составили 33,8 млрд рублей.

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