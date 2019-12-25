В России банки будут указывать причину отказа в ипотечных каникулах

У заемщиков с 2019 года появилась возможность воспользоваться ипотечными каникулами.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банк раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах. Возможность в ипотечных каникулах у заемщиков появилась еще в 2019 году.

В отличие от обычной реструктуризации кредита на условиях банка, закон дает заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации. В таком случае нет риска взыскания квартиры банком и не будет испорчена кредитная история.

Ипотечные каникулы могут получить люди, которые зарегистрировались в качестве безработного, получение I или II группы инвалидности тоже может быть основанием. В списке значатся также временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд, рождение или усыновление детей и так далее.

В настоящее время максимальный размер ипотечного кредита, по которому можно получить каникулы, составляет 15 млн рублей. Банк вправе отказать в каникулах, если размер кредита не соответствует указанным условиям. Однако раньше банки не должны были раскрывать причину отказа.

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