В России автомобили могут подорожать на 10-15%

Цены будут расти в течение года.

В России к концу 2021 года цены на автомобили могут вырасти на 10-15%. Как пишет "Коммерсант", таким образом дилеры хотят "отбить" потери прошлого года. При этом эксперты отмечают, что на рынке имеется дефицит некоторых моделей.

По информации издания, в России автомобили дорожают уже не один месяц. Автоконцернам пришлось приостановить работу из-за пандемии в 2020 году. Однако после возобновления производства наблюдался высокий спрос. Он вырос в апреле от года к году на 300%. Однако удовлетворить спрос на рынке производители не смогли, потому что из-за закрытия автоконцернов сократилось производство микрочипов.

Как отметил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, производители микрочипов не могут быстро нарастить мощности.

По мнению экспертов, дефицит чипов в первую очередь сказался на машинах премиум-сегмента. Дело в том, что у них сложнее система мультимедиа. Добавилась и проблема с запчастями из-за коллапса на рынке морских контейнерных перевозок. По данным дилера "Автоdom", цены на комплектующие для некоторых марок с февраля 2020 года повысились примерно на 8%.

Как сообщила ранее Ассоциация европейского бизнеса, в 2020 году российский авторынок просел почти на 10%. Теперь же дилеры пытаются возместить потери, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Директор "Audi Авилон" Ренат Тюктеев считает, что в 2021 году цены на автомобили могут вырасти до 15%.

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