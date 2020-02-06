В России МФО стали отказываться от выдачи займов "до зарплаты" в интернете

При этом во втором квартале портфель МФО увеличился на 7%.

В России некоторые микрофинансовые организации отказались от выдачи онлайн краткосрочных кредитов и перешли на среднесрочные. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что такую стратегию выбрали около 30 компаний, большинство из которых ранее выдавали короткие займы в онлайне.

Как отметил представитель ЦБ, некоторые участники рынка могли повысить среднюю сумму займов на покупку товаров. Это также сыграло свою роль при переходе на среднесрочные кредиты.

Директор отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Иван Уклеин сказал, что у многих микрофинансовых организаций произошла переориентация не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а на промежуточные (31–60 дней под 365%) с одновременным ростом суммы до 100 тыс. рублей.

Так, во втором квартале 2021 года на 7% увеличился портфель МФО. Он составил 286 млрд рублей. Это соответствует уровню 2019 года.

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