В 2020 году россиянка получила миллиард рублей.

В России 790 человек стали лотерейными миллионерами в 2019 году. Об этом "РИА Новостям" заявили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".

Частота выигрышей напрямую зависит от количества участников в лотереях. Рекордные суммы по 500 млн рублей за прошлый год получили два местных жителя. Однако в 2020 году его успела побить Надежда Бартош из Подмосковья. Женщина получила выигрыш в размере 1 млрд рублей. Такой приз разыгрывался в рамках новогоднего тиража "Русского лото".

Ранее мультимиллионеры "Столото" рассказали о жизни после победы в лотерею.

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