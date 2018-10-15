Мультимиллионеры "Столото" рассказали о жизни после победы в лотерею

В преддверии новогодних праздников в Петербурге состоялось чествование победителей прошлогодней лотереи Столото. Теперь уже миллионеры и мультимиллионеры поделились секретами своей удачи и рассказали, как изменилась их жизнь после выигрыша.

В преддверии новогодних праздников в Петербурге состоялось чествование победителей прошлогодней лотереи Столото. Теперь уже миллионеры и мультимиллионеры поделились секретами своей удачи и рассказали, как изменилась их жизнь после выигрыша.

Для Ольги Осипенко моментальная лотерея Столото стала приятным хобби, которое однажды преподнесло ей долгожданный сюрприз:

В этот раз у меня был выходной, я целенаправленно шла. Я хотела поучаствовать в лотереях, я была настроена на то, что что-нибудь хочу выиграть. Да, там куча нулей, я сначала не поняла это 100 тысяч или 1 миллион, или 10 миллионов или 100 миллионов. Я вообще растерялась. Я честно скажу, я заплакала. Мы купили автомобиль, мы съездили в отпуск на Юг в город Ейск и также помогли адресно человеку Ольга Осипенко, выиграла 1 млн рублей в моментальной лотерее

Большее потрясение испытала пенсионерка Любовь Догорова, которая вместе с Николаем Мирошниченко из Екатеринбурга разделила новогодний млрд рублей в новогоднем выпуске "Русского лото"

Этот самый момент показывали по телевизору. Это был шок, это был страх, это был испуг. Мы не верили. Потом успокоилась, уже позвонила в Москву. Сказали, что да, действительно все это есть. У меня всегда было предчувствие, что я выиграю, всегда. Сколько - я не знала, 100, 200, 300, миллион или 500 рублей, но всегда знала, что я выиграю. Что такую сумму, я конечно не думала, но, Бог дал! Любовь Догорова, выиграла 500 млн рублей в "Русском лото"

Семья Людмилы вложила деньги не только в недвижимость, но и позволила себе отпуск за границей, поправить здоровье и помочь нуждающимся. На вопрос "Как выбрать выигрышный билет?" пенсионерка загадочно улыбается.

В этом году лотерея "Русское лото" отпраздновала свое 25-летие, ведущим которой бессменно все эти годы является Михаил Борисов. За последние 5 лет 1450 человек стали лотерейными миллионерами, еще 25 миллионеров появляется еженедельно

У нас люди собираются, зачеркивают цифры, участвуют семьями, зовут соседей и это добавляет фан, это возможность не только полумиллиардером или миллиардером, а и здорово провести время. Налог в на лотерею составляет 13%, не 35%, как думают многие. В какую бы вы лотерею не выиграли, компания Столото поможет вам оформить все бумаги и получить свой выигрыш Роман Роменский, директор по продажам компании "Столото"

Идеальную формулу победы вычислить сложно. Кто-то испытывал удачу каждую неделю, а кто-то купил билет впервые. Но лотерейные мультимиллионеры сошлись в одном – нужно верить в свою удачу.

Видео, видео: Piter.TV