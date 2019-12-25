В Росприроднадзоре пояснили, почему в Большой Невке появились радужные разводы

Пленка могла появиться после прошедших дождей.

В районе дома №18а по Петроградской набережной в акватории Большой Невки несколько дней назад заметили радужные разводы. По мнению специалистов из Росприроднадзора, пленка нефтепродуктов могла появиться после дождей.

В ведомстве уточнили, что эксперты не раз фиксировали случаи появления радужных разводов на водных объектах города из-за смыва с улично-дорожной сети загрязняющих веществ. Так, из-за большого количества осадков, могут появляться разводы или тонкая пленка нефтепродуктов. Из-за размыва неукрепленной береговой линии могут появиться мутно-коричневые разводы.

Работы на Большой Невке закончили, а загрязнение ликвидировали. На данный момент специалисты обрабатывают Карповку.

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