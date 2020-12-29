Препарат прошёл первую и вторую фазу клинических испытаний.

В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной эффективности "Эпиваккороны", которую разработал новосибирский научный центр "Вектор". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Препарат прошёл первую и вторую фазу клинических испытаний.

Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор разрешил прививаться "ЭпиВакКороной" при наличии антител.

Фото: Piter.tv

