В Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной эффективности "Эпиваккороны", которую разработал новосибирский научный центр "Вектор". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Препарат прошёл первую и вторую фазу клинических испытаний.
Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности.
цитата из сообщения Роспотребнадзора
Ранее мы писали, что Роспотребнадзор разрешил прививаться "ЭпиВакКороной" при наличии антител.
Фото: Piter.tv
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