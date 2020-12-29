Ведомство делится позицией центра "Вектор".

Роспотребнадзор разрешил прививаться "ЭпиВакКороной" при наличии антител, чтобы укреплять иммунитет к COVID-19. Ведомство делится позицией центра "Вектор".

Наличие антител не является препятствием к иммунизации пептидной вакциной "ЭпиВакКорона". цитата из сообщения Роспотребнадзора

Ранее мы писали, что регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, произведенной центром имени Чумакова, ожидается 18 февраля. Центр уже во вторник, 19 января, передаст документы для регистрации препарата в Минздрав.

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