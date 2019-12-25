Специалист пояснила, какие шансы у человека подхватить вирус от питомца.

В Роспотребнадзоре рассказали о шансах заразиться коронавирусом от питомцев. Информацией представители пресс-службы поделились с журналистами агентства "Москва". Специалисты рассказали, что подхватить инфекцию COVID-19 от домашних животных для человек практически равна нулю.

По сведениям от ведущего эксперта из Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Марины Вершининой, в настоящее время ученые говорят лишь о гипотетическом пути передачи коронавируса от питомцев. Пока что теория не подтвердилась на практике. Врач напомнила, что этой теме сейчас уделяется большое внимание. Именно поэтому сложно представить, что медики "пропустили" эпизод с передачей инфекции к человеку от питомца.

Специалист заметила, что полностью опровергнуть подобную идею нельзя.

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