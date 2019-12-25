В настоящее время работа волонтеров приостановлена до разрешения на перемещение граждан по области.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге организован аукцион в поддержку закрывшегося на карантин "Велеса". Об этом сообщается на официальной страничке центра. Центр закрыт на карантин с 31 марта. В настоящее время работа волонтеров приостановлена до разрешения на перемещение граждан по области.

"Наши питомцы должны нормально питаться, согласно установленного рациона, и мы с вами полностью обеспечиваем их всем нужным для нормальной жизни. Всегда приветствуем вашу заботу о питомцах Велеса, но в настоящее время что-то привезти невозможно", — сказано в сообщении.

В центре попросили неравнодушных граждан помочь центру материально во время карантина. Отмечается, что "Велес" может закупить продукты с доставкой.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили флешмоб "Сиди дома, гладь кота!".

Фото:Велес/вк