Эксперты дали советы по питанию зимой

Гражданам посоветовали есть как можно больше свежих овощей, фруктов, зелени и калорийной пищи.

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по правильному питанию в холодное время года. Гражданам посоветовали есть как можно больше свежих овощей, фруктов, зелени и калорийной пищи. Все это нужно, чтобы избежать ослабления иммунитета. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В зимнее время в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания обменных процессов, функциональной активности, нормальной работы организма, в том числе и иммунной системы. Роспотребнадзор

Так как на улице сейчас низкая температура, то организм тратит больше энергии. Именно поэтому людям нужно есть продукты с высоким содержанием жиров, углеводов. Это может быть жирная рыба, зерновые продукты, растительные масла и орехи.

Отличным способ для согревания специалисты ведомства считают имбирный чай с корицей, мятой и лимоном. Также нужно выполнять физические упражнения и пить 1,5-2 литра жидкости в день.

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