Эксперты рассказали петербуржцам, как не отравиться во время Масленицы

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта.

В этом году в России масленичная неделя начнется 4 марта и завершится 10 марта. Однако, специалисты Роспотребнадзора уже дали петербуржцам несколько рекомендаций для того, чтобы не получить пищевых отравлений и не купить некачественные продукты.

При выборе готовых блинчиков нужно посмотреть, при каких условиях происходит реализация продукции. Соблюдает ли продавец правила гигиены, убрано ли рабочее место, как хранятся блины и начинки.

Упаковка у готовых блинчиков должна быть целостной, без дефектов.

При самостоятельной покупке ингредиентов для блинов нужно обращать внимание на наличие информации об изготовителе продукта, дате и сроках годности, а также на условия хранения. Перед готовкой и принятием пищи нужно тщательно мыть руки. Во время Масленицы эксперты убедительно просят петербуржцев не переедать и не запивать еду большим количеством алкоголя.

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