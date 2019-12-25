В Роспотребнадзоре предупредили о вреде орехов при частом употреблении

Приобретать орехи лучше в местах санкционированной торговли.

В Роспотребнадзоре рассказали о свойствах орехов. К орехам относятся фундук, фисташки, миндаль, кедровый, лесной, грецкий орех, кешью. А вот арахис относится к бобовым.

Специалисты рекомендовали есть орехи 1-2 раза в неделю и не более 35 граммов за раз. При этом не советуется есть орехи вместе с мюсли, выпечкой и другими комбинированным завтраками, это может усугубить аминокислотный дисбаланс в организме. Орехи лучше всего сочетаются с кисломолочными и молочными продуктами, мясными блюдами.

Несмотря на всю пользу орехов, их частое употребление может привести к проблемам со здоровьем. Орехи вызывают аллергию более чем у 1% населения. Также они могут быть небезопасны по микробиологическим показателям из-за сальмонеллы, кишечной палочки и плесени.

Приобретать орехи лучше в местах санкционированной торговли. Обратить внимание при покупке следует на срок годности который обычно не превышает полугода.

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