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В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли почти 4 тысячи школ и тысячу детских садов
Вчера, 11:51
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nastya960

В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли почти 4 тысячи школ и тысячу детских садов

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Эпидемиологические пороги превышены в 48 субъектах страны.

В России на прошлой неделе на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 3839 школ и 1078 детских садов, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По стране эпидемиологические пороги превышены в 48 субъектах, однако, критическое превышение зарегистрировали в одном субъекте. Преимущественно, заболевают дети от 3 и до 6 лет (дошкольники) и от 7 до 14 лет (начальная и средние школы).

Продолжаются меры по прерыванию эпидпроцесса. Дети переведены на дистанционное обучение.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее на Piter.TV: В реанимации с гриппом находятся 17 петербуржцев.
Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, карантин грипп и орви
Категории: Лента новостей, Новости России,

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