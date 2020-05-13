В Роспатенте зарегистрировали Ленинградскую пышку как бренд

Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

Небезызвестная для жителей города и туристов пышечная "Ленинградские пышки" на Большой Конюшенной была зарегистрирована в Роспатенте. Рецептура пышек и приготовления кофе не меняется уже 60 лет, с 1958-го года; кафе сохранило аутентичные для советского общепита традиции, – говорится в пресс-релизе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Бренд "Ленинградские пышки" мы решили зарегистрировать не только для того, чтобы защитить свой бизнес и иметь возможность развивать его. Ленинградская пышка — это ещё и культурное наследие Санкт-Петербурга. Думаю, каждый петербуржец хоть раз в жизни посетил кафе-пышечную на Большой Конюшенной, 25. Александр Храмцов, директор "Ленинградских пышек"

Юрий Зубов, руководитель Роспатента, также отметил, что Ленинградская пышка стала третьим региональным петербургским брендом, зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Фото: сайт Роспатента