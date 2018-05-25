Глава Росмолодежи рассказал о возможном снижении возраста совершеннолетия

Также актуален вопрос об изменении верхней границы возраста детства.

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев рассказал РИА Новости о том, что в России назрели предпосылки для снижения возраста совершеннолетия.

На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Александр Бугаев

Из-за множества новых возможностей, дети взрослеют раньше. Однако, сейчас сложно дать однозначную оценку, нужно ли это делать именно сейчас. Также актуален вопрос об изменении верхней границы возраста детства.

Прежде чем изменять возрастные границы, следует оценить все последствия.

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Видео: YouTube/ Федеральное агентство по делам молодежи