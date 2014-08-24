Росмолодёжь против повышения возрастного порога молодёжи до 40 лет

Продлевать молодёжные меры поддержки до 40 лет было бы некорректно.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Росмолодёжи Григорий Гуров заявил о позиции ведомства относительно возрастных границ молодёжи. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что 35 лет — достаточный предельный возраст для этой категории.

"У нас чёткая позиция: 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не поддерживаем инициативу повышения этого порога до 40 лет" Григорий Гуров

Он пояснил, что национальный проект "Молодёжь и дети" охватывает 37 миллионов россиян в возрасте от 18 до 35 лет. По мнению руководителя ведомства, 35-летний возраст — это период, когда человек определяет свой жизненный путь.

Ранее Piter.TV сообщал, что Санкт-Петербург привлёк на ПМЭФ-2025 более 1 трлн инвестиций.

Фото: unsplash (Brooke Cagle)