Лучшие молочные сосиски определили специалисты Роскачества

Девять из 40 образцов оказались даже лучше, чем требуют того стандарты Роскачества.

Эксперты Роскачества проверили молочные сосиски и не нашли массового применения сои и целлюлозы при производстве данного продукта. Однако, далеко не все образцы соответствуют рецептуре. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Роскачества.

Эксперты проверяли наличие в сосисках антибиотиков, сои, крахмала, кишечной палочки и общую бактериальную обсеменённость. В итоге девять из 40 образцов оказались даже лучше, чем требуют того стандарты Роскачества. Это сосиски: "Бурятмясопром", "Восточный", "Йола", "Микоян", "Мясной дом Бородина 1997", "Пит-Продукт", "Серышевский", "Фамильные колбасы" и "Дымов".

Специалисты опровергли и потребительский миф о том, что в сосисках содержатся соя, субпродукты, бумага, а также мясо кошек и собак. Некоторые недобросовестные производители отходят от ГОСТа и добавляют в сосиски мясо птиц, в образцах семи брендов нашли крахмал, у восьми – влагосодержащую добавку.

Специалисты Роскачества рассказали потребителям, что должно быть написано на этикетке молочных сосисок. На первых местах: свинина и говядина, также обязательно должны быть нитрит натрия (E250) и аскорбиновую кислоту (Е300) или же аскорбат натрия (Е301). Упаковка может быть и вакуумной, и с газовой средой.

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