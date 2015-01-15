В Роскачестве назвали наиболее подходящие для школьников смартфоны

Лучшим девайсом назвали Xiaomi Poco F3 со 128 гигабайтами встроенной памяти.

В Роскачестве рассказали о том, какой смартфон лучше всего подойдет для школьника. Информация об этом появилась на сайте организации.

Так, лучшим смартфоном по соотношению цены и качества в Роскачестве назвали Xiaomi Poco F3 со 128 гигабайтами встроенной памяти. На втором месте находится смартфон Xiaomi Poco X3 Pro, а на третьем - Xiaomi Redmi Note 10 Pro. В топ-5 также вошли Realme 8 Pro и Xiaomi Redmi 9T.

Отмечается, что для смартфона, который покупают школьнику, очень важна прочность. Самыми крепкими смартфонами назвали в Роскачестве OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500. Еще одним важным свойством является емкий аккумулятор. К таким смартфонам отнесли попали Realme 7 и 8 Pro. Эти модели на одном заряде смогли проработать до 38 часов.

Фото: pexels