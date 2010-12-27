Россиянам рассказали, как выбрать качественный напиток.

В "Роскачестве" дали советы по выбору розового вина, которое становится все популярнее в стране. Там отметили, что этот напиток носит сезонный характер, а качество во многом определяет его свежесть.

В прозрачной бутылке продукт постепенно "увядает" и переходит из нежного розового в рыжеватый оттенок. Аромат свежих ягод из-за этого может пострадать и дать кислый тон. Однако именно в стеклянной таре делают более качественные розовые вина.

Искать хороший товар в мягкой упаковке эксперты не советуют. На данный момент покупателям лучше обращать внимание на сорта, изготовленные в 2018 году. Сейчас на них идут акции и скидки. Следует обратить внимание на то, из чего произведено вино. Часто российские заводы смешивают для приготовления напитка красное и белое вина. Но в категории до 1000 рублей можно найти и моносортовые виды.

Наиболее распространены "розе" из Каберне Совиньон, но можно найти и более экзотические варианты из сорта Цвайгельт (лучшее вино прошлогоднего исследования) и более редкие из Мальбека, Сира и даже автохтонного сорта Цимлянский черный комментируют эксперты

Оптимальная температура для подачи розового вина - около 11-12 градусов. Летом его можно подавать более холодным - около 8 градусов по Цельсию. Сейчас доля поклонников розового вина увеличилась до 5 процентов, хотя еще 4 года назад им увлекался только 1 процент населения.

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Фото: Pixabay.com

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