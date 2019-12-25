В "Роскачестве" рассказали, как правильно хранить декоративную косметику. Эксперты организации уточнили, что не следует хранить косметику в ванной комнате или на холоде. Из-за этого она может прийти в негодность раньше времени. Лучшим вариантом для хранения будет сухое и темное место в комнате.
Эксперты напомнили, что низкие температуры меняют структуру губной помады, карандашей для глаз и губ, тонального крема. В результате они плохо ложатся на кожу. Также косметику не следует оставлять на солнце, около источников тепла.
Неплотно закрытая упаковка - это не только опасность развития микробов, но и ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры самого продукта
сообщение "Роскачества"
Напомним, что в заводской упаковке косметика может храниться до трех лет. Помада может испортиться через девять месяцев после вскрытия. Пудру можно использовать больше года, а тушь для ресниц следует менять каждые четыре-пять месяцев.
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