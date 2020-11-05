В "Росгеологии" посчитали, что в России запасов нефти хватит на 30 лет

Истощаются многие советские месторождения.

В России запасов газа хватит на 70 лет добычи, а запасов нефти – на 30 лет добычи, если учитывать текущие темпы. Информация об этом следует из презентации "Росгеологии", пишет "РИА Новости".

Отмечается, что в стране за последние 25 лет открыли в десять раз меньше новых запасов, чем за предыдущие 25 лет. Кроме того, истощаются и советские месторождения.

В презентации сообщается также, что алмазов и цинка в России хватит на 20 лет добычи, а золота и свинца – на 10 лет. При этом хрома, который используется в нержавеющих металлических сплавах, по оценкам Росгеологии хватит менее чем на пять лет.

План бюджета до 2036 года закладывает нефтегазовые доходы 8-10 трлн рублей в год, уточняется в презентации. Для инвесторов важен показатель обеспеченности запасами, поэтому добывающие компании инвестируют в разведку.

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