В Азовском море будут искать пресную воду для Крыма

Под Азовским морем была обнаружена пресная вода на глубине около 100 метров во время бурения поисковой скважины. Теперь специалисты "Росгеологии" пробурят дополнительные скважины около берега для определения качества и объема запасов воды.
Бурение будет проходить на глубине до 500 метров. В данный момент проводится пробная откачка воды для определения объема подземных вод. Пробы уже направлены в лабораторию для оценки качества воды.
Комментируя информацию, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков заявил, что результаты бурения "подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод".
Изучение пресных запасов в Азовском море важно для Крыма, который испытывает дефицит воды.
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Видео: YouTube / Вести Крым
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