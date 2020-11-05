"Росгеология" продает имущество в 9,5 "квадратов" у станции метро "Приморской"

Здание находится в пяти минутах ходьбы от станции метро.

АО "Северо–Западное производственно–геологическое объединение", входящее в холдинг "Росгеологии", выставило на торги здание на улице Одоевского, 24. Информация об этом есть на сайте Росгеологии.

Имущество выставлено на продажу на сайте torgi.gov.ru. Общая площадь помещений составляет более 9,5 тыс. "квадратов". Туда входит земельный участок и строения. Начальная цена составляет около 490 рублей. Итоги подведут в июле.

"Росгеология" продолжает продавать непрофильные активы. Среди них — имущественный комплекс на улице Юных Пионеров в Красном Селе, нежилые помещения на Кондратьевском проспекте, 40/13.

Фото: "Яндекс.Карты"