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В Петербурге отреставрируют здание Ушаковских бань
Сегодня, 14:13
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В Петербурге отреставрируют здание Ушаковских бань

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Владельцем  шести нежилых помещений стала компания ООО "Тэрос", которой предстоит восстановить здание. 

Новый владелец Ушаковских бань "Гигант" планирует восстановить здание, которое расположено на улице Зои Космодемьянской в Кировском районе. Об этом в среду, 2 июня, сообщает интернет-газета "Канонер".

Напомним, в 2018 году помещения объекта культурного наследия были выставлены на торги, которые состоялись в среду, 2 июня. Так, владельцем  шести нежилых помещений стала компания ООО "Тэрос", которой предстоит восстановить здание. 

Ушаковские бани "Гигант" были построены в 1928-1930 годах. Проект здания разработан архитекторами Александром Никольским и Александром Крестиным.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала ордер на реставрацию "Дома с часовней Божьей Матери Коневской".

Фото: yandex.ru/maps

Теги: объект культурного наследия, реставрация, ушаковские бани
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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