В Петербурге отреставрируют здание Ушаковских бань

Владельцем шести нежилых помещений стала компания ООО "Тэрос", которой предстоит восстановить здание.

Новый владелец Ушаковских бань "Гигант" планирует восстановить здание, которое расположено на улице Зои Космодемьянской в Кировском районе. Об этом в среду, 2 июня, сообщает интернет-газета "Канонер".

Напомним, в 2018 году помещения объекта культурного наследия были выставлены на торги, которые состоялись в среду, 2 июня. Так, владельцем шести нежилых помещений стала компания ООО "Тэрос", которой предстоит восстановить здание.

Ушаковские бани "Гигант" были построены в 1928-1930 годах. Проект здания разработан архитекторами Александром Никольским и Александром Крестиным.

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Фото: yandex.ru/maps