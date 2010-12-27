Ушаковские бани продают на торгах

Фонд Имущества запустит аукцион на реализацию объекта культуры.

Ушаковский бани попробуют продать на торгах. Помещения выставлены на торги. Об этом сообщили представители Фонда Имущества. По сведениям от организации, на данный момент уже сданы в аренду два нежилых здания, а сами бани продают.

На официальном сайте указано, что лот разбит на несколько составляющих.В первом составе два помещения на первом-четвертом этажах. Их площадь составляет 5,7 и 34,7 квадратных метров. Их выставили за 53,8 миллиона рублей. Второе предложение включает в себя четыре помещения общей стоимостью в 16,2 миллиона рублей.

Напомним, что Ушаковские бани признаны объектами культурного наследия. Они расположены в Кировском районе Петербурга.

Фото: Pixabay.com