Ушаковские бани продают на торгах

Ушаковский бани попробуют продать на торгах. Помещения выставлены на торги. Об этом сообщили представители Фонда Имущества. По сведениям от организации, на данный момент уже сданы в аренду два нежилых здания, а сами бани продают.
На официальном сайте указано, что лот разбит на несколько составляющих.В первом составе два помещения на первом-четвертом этажах. Их площадь составляет 5,7 и 34,7 квадратных метров. Их выставили за 53,8 миллиона рублей. Второе предложение включает в себя четыре помещения общей стоимостью в 16,2 миллиона рублей.
Напомним, что Ушаковские бани признаны объектами культурного наследия. Они расположены в Кировском районе Петербурга.
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