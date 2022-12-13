В Рощино пассажир отнял у таксиста телефон

В субботу, 29 апреля, на Рощинском шоссе пассажир напал на 47-летнего водителя такси. Мужчина отнял у автомобилиста смартфон и скрылся с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел ранним утром. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию.
Правоохранители по "горячим следам" поймали подозреваемого. У 28-летнего хулигана изъяли телефон.
На него завели уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого определили в изолятор.
Ранее на Piter.tv: стало известно, кто заказал убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все