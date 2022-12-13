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В Рощино пассажир отнял у таксиста телефон
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В Рощино пассажир отнял у таксиста телефон

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Правоохранители по "горячим следам" поймали подозреваемого.

В субботу, 29 апреля, на Рощинском шоссе пассажир напал на 47-летнего водителя такси. Мужчина отнял у автомобилиста смартфон и скрылся с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел ранним утром. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители по "горячим следам" поймали подозреваемого. У 28-летнего хулигана изъяли телефон.

На него завели уголовное дело по статье "Грабеж".  Подозреваемого определили в изолятор.

Ранее на Piter.tv:  стало известно, кто заказал убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.

Фото: Piter.tv

 

Теги: отнял телефон, пассажир напал на таксиста, полиция, рощино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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