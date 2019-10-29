В Рощино обновляют теплосети

Обновление объектов теплоснабжения проходит рамках программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры».

В Рощинском поселении ведутся работы по обновлению системы теплоснабжения. Реконструкция теплосетей проходит за счет местного и областного бюджетов.

В настоящий момент все работы на завершающем этапе. Как отметил заместитель главы администрации Рощинского городского поселения Хусейн Чахкиев, все работы проходят по графику и до начала отопительного сезона будут закончены.

В дальнейшем мы уже планируем работы на следующий год. Все участки жилищно-комм хозяйства собирают нам информацию об авариях, которые были за три года. Все это суммируется и выявляются участки, которые будут в дальнейшем меняться тоже по программе. Хусейн Чахкиев, заместитель главы администрации Рощинского городского поселения.

Отметим, что в этом году реконструкция теплосетей проходит практически во всех населенных пунктах муниципального образования. Новые участки теплостей монтируют в поселках Рощино, Пушное, Победа, Цвелодубово, Первомайсокое-1.

