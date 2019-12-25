Это произошло во время путешествия с семьей.

В воскресенье, 8 августа, стало известно, что в Риге скончался петербургский журналист Дмитрий Запольский в возрасте 62 лет. Об этом сообщила его жена Елизавета в его Facebook.

Он жил за границей с 2011 года. Как рассказала Елизавета, это произошло во время путешествия с семьей. Точной информации о причине смерти нет, но жена предполагает, что это был "тромб, смерть была внезапной и быстрой".

В последнее время журналист с семьей жил в Финляндии. Жена сообщила, что хоронить его будут там же, также семье Запольского необходима финансовая поддержка.

В конце восьмидесятых Запольский работал в "Смене". В 1990 году был избран народным депутатом Ленсовета XXI созыва. Затем работал на региональном телевидении, также был главным редактором корпорации "Русское видео".

Ранее в Петербурге простились с народной артисткой Галиной Короткевич.

Фото: Facebook / Дмитрий Запольский