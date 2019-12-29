В Рыбацком произошло смертельное ДТП

Об этом рассказали очевидцы и участник аварии.

Около часа назад, примерно в 20:50, в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилась запись с фотографиями об аварии, которая произошла вечером в субботу, 29 февраля, на на съезде с внешней стороны КАД, в сторону Рыбацкого. Из сообщения стало ясно, что информацией поделился свидетель аварии.

"На дороге лежит человек без ног, вылетел с ВАЗ 2105. Ехали впереди меня, устроили гонку, играли в шашки", — сказал очевидец.

Подробной информации пока не поступало.

Ранее мы писали, что в центре Пушкина испуганный олень метался по дороге.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".