В Репино пробка из-за ДТП с техникой дорожных рабочих

Авария с машиной дорожных рабочих собирает пробку на Зеленогорском шоссе.

В четверг, 7 декабря, произошла авария с участием автомобилей дорожных служб. Столкновение произошло в первой половине утра на Зеленогорском шоссе в Репино. Судя по видео с места события, легковая машина столкнулась с подъемником.

Проезд на участке дороги и так был затруднен из-за установленных спецмашин. Теперь авария перегородила проезд по половине дороги. В итоге на месте собирается небольшой затор. Водители жалуются на пробку в сторону от города. Участники ДТП же ждут приезда ГИБДД.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург