Полиция изымала документы в петербургском Райффайзенбанке

Во вторник, 12 сентября, полиция пришла с обысками в офис петербургского Райффайзенбанка. Мероприятия проводили в рамках уголовного дела о валютных махинациях.

В офис Райффайзенбанка в Петербурге во вторник, 12 сентября, пришли полицейские. Правоохранительные органы проводили в офисе обыски в связи с делом о валютных махинациях. На месте работали сотрудники следственного управления УМВД Центрального района.

Правоохранители изымали документы отделении на углу набережной ерки Мойки в бизнес-центре "Северная столица".

В ГУ МВД уточнили "Фонтанке", что мероприятия проходят в рамках расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или российской валюте.

В Райффайзенбанка подтвердили визит полиции. Они сообщили, что обыски связаны с вопросом одного из клиентов в сегменте малого бизнеса. В кредитной организации отметили, что активно помогает правоохранителям. По их словам, служителей закона интересует документация о компании, подозреваемой в совершении противоправных операций.

Видео: ГУ ФСБ по СПб