Полиция изымала документы в петербургском Райффайзенбанке

В офис Райффайзенбанка в Петербурге во вторник, 12 сентября, пришли полицейские. Правоохранительные органы проводили в офисе обыски в связи с делом о валютных махинациях. На месте работали сотрудники следственного управления УМВД Центрального района.
Правоохранители изымали документы отделении на углу набережной ерки Мойки в бизнес-центре "Северная столица".
В ГУ МВД уточнили "Фонтанке", что мероприятия проходят в рамках расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или российской валюте.
В Райффайзенбанка подтвердили визит полиции. Они сообщили, что обыски связаны с вопросом одного из клиентов в сегменте малого бизнеса. В кредитной организации отметили, что активно помогает правоохранителям. По их словам, служителей закона интересует документация о компании, подозреваемой в совершении противоправных операций.
Видео: ГУ ФСБ по СПб