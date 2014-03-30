В "РЖД-Медицина" в Петербурге появился центр компьютерной томографии

В понедельник, 6 декабря, в клинической больнице "РЖД-Медицина" на проспекте Мечникова открылся новый центр компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе октябрьской железной дороги.
Бесплатно воспользоваться услугой могут горожане, у которых подозревается коронавирус. Достаточно предъявить полис ОМС. Уточняется, что для проведения томографии не обязательно ждать положительного ПЦР-теста.
Прийти на диагностику больной может по направлению терапевта после первичного осмотра.
отметили в пресс-службе
Фото: СПб-Главный / Телеграм
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