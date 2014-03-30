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В "РЖД-Медицина" в Петербурге появился центр компьютерной томографии
Сегодня, 11:53
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В "РЖД-Медицина" в Петербурге появился центр компьютерной томографии

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Сделать томографию в центре могут петербуржцы, у которых есть подозрения на коронавирус.

В понедельник, 6 декабря, в клинической больнице "РЖД-Медицина" на проспекте Мечникова открылся новый центр компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе октябрьской железной дороги.

Бесплатно воспользоваться услугой могут горожане, у которых подозревается коронавирус. Достаточно предъявить полис ОМС. Уточняется, что для проведения томографии не обязательно ждать положительного ПЦР-теста.

Прийти на диагностику больной может по направлению терапевта после первичного осмотра.

отметили в пресс-службе

 Фото: СПб-Главный / Телеграм

Теги: петербург, ржд медицина, центр компьютерной томографии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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